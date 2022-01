Lorscher Sprinterin Lena Sonnabend erstmals unter acht Sekunden

Lorsch. In der August-Schärttner Halle in Hanau ermittelten die Jugendlichen der Klasse U20 die Leichtathletik-Hessenenmeister. Über 60 und 200 Meter war Lena Sonnabend vom Leichtathletikclub Olympia Lorsch am Start, die sich in der bisherigen Hallensaison von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert hatte und nun auf der Sprintstrecke erstmals unter acht Sekunden blieb.

Schon im Vorlauf über 60 Meter verbesserte sie sich erneut auf glatte 8,00 Sekunden. Da die Halle in Hanau nur sechs Sprintbahnen besitzt, qualifizierten sich die zwölf Zeitschnellsten aus vier Vorläufen für das A- und B-Finale. Im B-Finale stand für Lena mit 7,98 Sekunden erstmals keine Acht mehr vor dem Komma. In der Endabrechnung bedeutete das Rang zehn. Hessische Meisterin wurde Mira Baus (SG Schlüchtern, 7,64 Sekunden).

Nächster Start bei den Frauen

Für die Hallenrunde über 200 Meter traten 18 Athletinnen an. Im vierten von fünf Zeitläufen sprintete Lena Sonnabend in 26,11 Sekunden auf Platz zwei. Die erneute Saisonbestleistung reichte nach Auswertung aller Läufe für den sechsten Rang. Zum überlegenen Hessentitel lief Carolin Schlung (SSC Bad Sooden-Allendorf, 25,04 Sekunden).

Nun möchte Lena Sonnabend noch bei den Süddeutschen Meisterschaften Anfang Februar an den Start gehen. Dann muss sie allerdings bei den Aktiven mitsprinten, weil in ihrer Jugendklasse traditionell keine Wettbewerbe um Süddeutsche Titel stattfinden.

Luis Bethke muss warten

Die ursprünglich zeitgleich für das vergangene Wochenende angesetzten Meisterschaften der U16 (mit dem Lorscher Stabhochspringer Luis Bethke) mussten verlegt werden, um die Anwesendenzahl in der Halle zu reduzieren. Sie sollen nun am 12./13. Februar in Frankfurt stattfinden. kede