Lorscher sind zweimal das beste hessische Paar

Lorsch. Hinter dem jungen Tanzpaar Marek Gach und Elena Knaup vom TSC Lorsch liegen zwei anstrengende Turnierwochenenden. Zur Vorbereitung auf ,,Hessen tanzt’’, einem der größten Amateurtanzturniere der Welt, starteten die beiden in Grünstadt bei der Leininger-Land-Trophy, wo sie in die Hauptgruppe C Latein gewannen. Sie tanzten sich mühelos ins Finale und entschieden Samba, ChaCha und Rumba für sich.

Bei „Hessen tanzt“ waren Marek und Elena in der Frankfurter Eissporthalle eins von 47 Paaren in der Hauptgruppe C Standard. Nach drei Stunden stand fest: Die beiden hatten den 18. Platz erreicht und waren damit das beste hessische Paar dieses Turniers.

Am gleichen Tag ging es weiter in der Hauptgruppe C Latein, in der insgesamt 61 Paare gemeldet waren. Die Lorscher tanzten sich über vier Runden bis ins Finale, wo sie Platz sechs belegten; erneut als bestes hessisches Paar. red

