Lorscher sammelt wichtige Erfahrung

Bergstraße. Der Lorscher Simon Specht, der für den Wassersportverein (WSV) Lampertheim startet, hat sich bei der jüngsten Bundesrangliste im Kanurennsport – ein Wettbewerb unter den Besten Deutschlands – achtbar geschlagen. Er ist hat sich auf die längeren Strecken spezielisiert; es gingen 250, 500 und 1000 Meter in die Rangliste ein.

AdUnit urban-intext1

Für den 19-Jährigen, der im ersten Jahr in der Leistungsklasse an Start geht, waren es ganz neue Erfahrungen. In den Nachwuchsklassen konnte der Lorscher in den Vorläufen Kräfte sparen, um dann in den Finals aufzutrumpfen. Jetzt lautete das einzige Ziel, erst einmal weiterkommen in die nächste Runde. Für Simon Specht waren vordere Plätze im Finale C gute Ergebnisse; über 1000 Meter erreichte er Rang fünf. In der Gesamtrangliste der U 23 wurde er Neunter, womit er allerdings erst einmal einen Platz in der U 23-Nationalmannschaft verpasste. red