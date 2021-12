Lorscher Rumpftruppe ohne Chance

Lorsch. Auch zum Abschluss der Vorrunde in der Tischtennis-Kreisliga fungierte der personell arg gebeutelte TTC 2010 Lorsch bei „halber“ Mannschaftsstärke gegen die TSV Auerbach II als Punktelieferant. Roland Ludwig erspielte im Einzel gegen Lukas Delp den Ehrenpunkt bei der 1:9-Niederlage.

Aber auch die Auerbacher waren ersatzgeschwächt, so dass der klare Ausgang nicht von vorneherein klar war. Von besonderer Brisanz für die Gäste war, dass sie auf ihren langjährigen Vereinskollegen Helmut Ritter trafen, der nach wie vor mit Ehrgeiz bei der Sache ist, aber an diesem Tag mit Handicap sowohl im Doppel als auch in den beiden Einzel gegen Polheim und Schleißmann das Nachsehen hatte. – TSV-Punkte: Schleißmann/Polheim, Leist/Delp, Rettig/Bub, Schleißmann (2), Polheim, Leist, Rettig, Bub. red