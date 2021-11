Lorscher Nibelungen spielen stark auf

Bergstraße. Weiter in der Spitzengruppe der Kegel-Hessenliga verbleibt die Lorscher Nibelungen-Zweite durch den deutlichen 7:1 (3401:3223)-Sieg gegen chancenlose Gäste vom TuS/SKC Griesheim. Michael Schmitt (546/3:1) und Ralph Müller (550/3:1) im Start- sowie Tim Gutschalk (567/3:1) und Marcel Schneider (577/3:1) im Mittelpaar hatten keine Probleme mit ihren Gegenspielern.

Zum Schluss avancierte Michael Straub (619/4:0) zum besten Lorscher. Den einzigen Punkt verlor Patrick Günther (2:2/542) durch die schlechtere Holzzahl. hub

Regionalliga: Nibelungen III - KSC Hainstadt II 8:0 (3451:3110). Gut erholt zeigte sich die Lorscher Dritte von ihrer ersten Niederlage. Dabei übertraf sie sogar das Endergebnis ihrer eigenen´zweiten Mannschaft. Im Startpaar punkteten Sven Dammeyer (540/3:1) und. Marinko Ruzic (538/2:2). In der Mittelachse wurde toller Kegelsport geboten. Uwe Kilian (591/4:0) ließ seinem Gegner keine Chance. Tagesbester wurde Jugendspieler Leon Schwob (617/4:0). Zum Schluss ging es darum, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, was durch Thomas Wesch nach toller Vorstellung (613 /4:0) und Alexander Beck (552/2:2) gelang. hub

Gruppenliga: SKG Gräfenhausen II - SG Bensheim/Heppenheim 5:3 (3234:3203). Wie schon in der Vorwoche entwickelte sich das Spiel in der Schlusspartie zu einem Krimi ohne ein Happy End für die Spielgemeinschaft. Zum Auftakt überzeugte Alexander Zeig (4:0/ 563), während Stefan Schambach nicht ins Spiel kam (0:4/475).

Nach 3:3 entscheidet Holzzahl

In der Mittelpartie spielte Marc Speckhardt (554) beim 2:2 zwei Holz mehr als sein Gegner, während Jochen Weber unterlag (1:3/531). Auch das Schlusstandem der SG tat sich mit den Bahnen und ihren Gegnern schwer. Während sich Erich Knapp (553) ein 2:2 erkämpfte und im Endspurt sogar noch einen Mannschaftspunkt für sein Team sichern konnte, hatte Martin Köppne (1:3/527) vor allem im Spiel auf die Volle enorme Schwierigkeiten. Auch sein gutes Spiel im Abräumen konnte am Spielgeschehen nichts ändern, weil in der entscheidenden Situation auch das Quäntchen Glück fehlte.

Nach den direkten Duellen stand es 3:3 und in der Gesamtholzzahl musste sich Bensheim/Heppenheim mit 31 Holz geschlagen geben – da war mehr drin gewesen. red

Frauen-Hessenliga: SG Lorsch/Bensheim II – KF Obernburg 7:1 (3310:3214). Zu Beginn überzeugte nur Tanja Hassenzahl (3:1/583), während Christa Borger 2:2/504) knapp mit zwei Holz unterlag. Christel Enders hatte ihre erste Bahn noch voll im Griff, aber auf der zweiten wurde der Abstand zu ihrer Gegnerin zu groß und Lea Hassenzahl übernahm das Spiel. Sie spielte stark auf und brachte den Matchpunkt nach Hause (518).

Nun waren Luisa Ebert, Silke Walter und Petra Czajkowski gefordert. Ebert verstärkte diesmal die SG-Zweite – und dies mit einer erstklassigen Leistung von 593 Kegel. Zugleich war dies die Tagesbestmarke. Auch bei Walter (573) lief es sehr gut, nur sie lieferte sich mit ihrer Gegnerin ein spannendes Duell. Erst mit dem letzten Wurf konnte sie hauchdünn mit zwei Kegel den Punkt sichern. Petra Czajkowski (539) fand nach der ersten Bahn, die sie verlor, in die die Erfolgsspur (2,5:1,5). red

