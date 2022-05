Lorscher mit Rückenwind

Weinheim/Lorsch. Die Kurpfalz-Gala in Weinheim ist eines der Highlights unter den Leichtathletik-Meetings in Deutschland. Hier startet die nationale Elite der Aktiven, in diesem Jahr – wie berichtet – unter anderem vertreten durch Malaika Mihambo und Kevin Kranz. Und der U 20-Nachwuchs geht auf die Jagd nach Normen für internationale Meisterschaften. Diese hochklassige Konkurrenz scheute ein Trio des LC Olympia Lorsch im Sprint und den Sprungdisziplinen nicht.

In ihrem ersten U 20-Jahr freute sich Lena Sonnabend auf ihre Premiere bei der Kurpfalz-Gala. Im Vorlauf über 100 Meter erzielte sie in 12,55 Sekunden eine Bestleistung; im B-Finale verhinderte leichter Gegenwind eine weitere Steigerung. Den Wettbewerb gewann Sina Kammerschmitt von der TG Worms in 11,79 und blieb damit unter der Norm für die U 20-WM.

Im Weitsprung lief es dagegen für Lena nicht optimal: Bei den ersten beiden Versuchen musste sie lange warten, weil die Anlage wegen der gleichzeitig stattfindenden Sprints nicht freigegeben wurde. Deutlich vor dem Brett abgesprungen blieb sie mit 4,86 Metern unter ihren Möglichkeiten. Auch in diesem Wettkampf konnte sich die Siegerin Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) mit 6,22 über die WM-Norm freuen.

Beim 100-m-Sprint der Männer nutzte Jonas Schär vom LCO die Gelegenheit für eine Saisonbestzeit: Mit 11,22 Sekunden qualifizierte er sich für das B-Finale. Dort steigerte er sich auf 11,14, hatte allerdings etwas zu viel Windunterstützung, damit die Leistung Eingang in die Bestenlisten findet. Ähnlich ging es Clemens Knatz schon im Vorlauf, wo er den Wind nutzte, um in 11,84 Sek. schneller zu sprinten als bislang in dieser Saison. Im Hochsprung machte ein heftiger Regenschauer kurz vor Wettkampfbeginn Clemens zu schaffen: Auf feuchter Anlaufbahn traf er den Absprung nicht richtig, so dass er mit 1,80 Meter nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen konnte. kede