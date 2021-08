Lorscher Medaillen-Beute

Lorsch. Bei den hessischen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugendklasse U 16 in Frankfurt waren für den LC Olympia Lorsch Luis Bethke (M 14) und Keno Lemke (M 15) in jeweils zwei Disziplinen am Start und brachten zusammen drei Medaillen zurück in die Klosterstadt.

Im Hochsprung zeigte Keno (links) eine blitzsaubere Serie und leistete sich keinen Fehlversuch - auch nicht, als er seine bisherige Bestleistung gleich zweimal auf 1,62 Meter verbesserte. Danach war allerdings Schluss: Für weitere Höhenflüge fehlte die Spannung. Er konnte sich aber über den Gewinn der Bronzemedaille freuen wie anschließend auch Luis (rechts), der seine Bestleistung ebenso zweimal auf 1,62 Meter in die Höhe schraubte.

Tag darauf gingen die beiden LCO-ler getrennte Wege: Keno trat im Kugelstoßen an und Luis feierte Premiere im Stabhochsprung. Mit einer Anfangshöhe von 2,50 Metern kam er gut in den Wettkampf und leistete sich bis 3,00 m keinen Fehlversuch. Diese Höhe meisterte er dann beim zweiten Anlauf, scheiterte anschließend aber an den 3,10. Dennoch durfte er sich über den Hessentitel und einen gelungenen Einstieg in seine neue Disziplin freuen. Mit der Kugel zeigte Keno eine konstante Serie und belegte mit 12,17 m Rang fünf. kede/Bild: kede