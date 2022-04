Lorscher Kegler peilen Bundesliga-Aufstieg an

Lorsch. Bei den ambitionierten Sportkeglern von Nibelungen Lorsch (Foto) ist auch nach dem vorletzten Rundenspiel volle Konzentration gefragt. Zwar haben sie mit dem 7:1 (3632:3428)-Sieg gegen KV Mutterstadt ihr erstes Etappenziel vorzeitig erreicht, nämlich die Meisterschaft in der 2. Bundesliga-Mitte, doch nun gilt es, diesen Erfolg bei den Aufstiegsspielen im Juni in Bamberg zu veredeln. Dort treffen die drei Zweitliga-Gruppenmeister in einem Doppelspieltag aufeinander, zwei davon steigen in die Bundesliga auf. Der genaue Termin und die jeweiligen Gegner stehen noch nicht fest.

Gegen Mutterstadt zeigte im Startpaar Holger Walter (630/4:0) eine starke Vorstellung und wurde zum Tagesbesten. Mitspieler Nico Zschuppe (573/3:1) siegte ebenfalls, konnte aber nicht restlos überzeugen. Das Mittelduo zeigte guten Kegelsport, hier gewann Lars Ebert (615/3:1), während Frank Gutschalk (609/2:2) gegen den besten Gästeakteur Hört (611) ganz knapp den Pfälzern den Ehrenpunkt überlassen musste. In der Schlussachse wurde der angeschlagene Jochen Steinhauer geschont, Jurek Osinski (596/3:1) ersetzte ihn gut. Sein Partner Andreas Dietz (2:2/609:590) gewann nach hartem Kampf. hub/Bild: Ott

