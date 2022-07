Das Motto steht auf den Meister-T-Shirts: „Ein Team, ein Ziel.“ Ausgelassene Stimmung herrschte auf der Anlage des TCO Lorsch, als die Herren 30 vorzeitig die Meisterschaft in der Verbandsliga und damit den Aufstieg in die Hessenliga feierten. Zwar steht noch ein Spiel (am kommenden Sonntag in Wiesbaden) aus, aber nach dem 8:1-Heimsieg gegen den seitherigen Tabellenzweiten TC Gründau können

...