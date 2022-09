Lorscher Derby ohne Favoriten

Heute Abend herrscht in Lorsch Derbyfieber. Die Turnvereinigung empfängt um 20 Uhr in der Fußball-Kreisoberliga den Lokalrivalen SC Olympia im Sportpark Ehlried und es fällt schwer, im Vorfeld einen Favoriten auszumachen. Beide Teams blieben bisher hinter den Erwartungen zurück, die Tvgg (9.) befindet sich aber noch eher im Soll als die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Olympia

...