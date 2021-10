Lorscher Comeback mit Medaillen

Lorsch. Nach langer Corona-Zwangspause ging es im Tanzsport endlich mit Turnieren wieder los. Mehrere Paare des TSC Rot-Weiß Lorsch zogen los, um sich dem Konkurrenzkampf mit Paaren aus allen Bundesländern zu stellen.

Den Anfang machten Marek Gach/Elena Knaup. Das junge Tanzpaar nahm den Weg nach Köln auf sich, um sich in der Hauptgruppe C Latein Punkte und Platzierungen für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse zu ertanzen. Dieses Unterfangen gelang ihnen, sie kehrten mit der Bronzemedaille nach Lorsch zurück.

Auch die folgenden Turnierteilnahmen waren von Erfolg gekrönt: Bei der Landesmeisterschaft der Hauptgruppe D Standard feierten die beiden den langersehnten Aufstieg in die nächsthöhere C-Klasse. Vom traditionellen Weinheimer Heimturnier brachten sie die Silbermedaille Latein mit.

Michaela und Michael Nimz starteten auf ihrer Landesmeisterschaft in Aschaffenburg in der Klasse Senioren II S Standard. Die S-Klasse ist im Tanzsport die höchste zu erreichende Klasse und entsprechend hoch ist das tänzerische Niveau. Mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und sauberem Tanz konnten die beiden ihren fünften Platz vom Vorjahr verteidigen.

Auch vereinsintern hat sich viel getan. Bei der Mitgliederversammlung wurden fast alle Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt, lediglich das Amt des Sportwartes musste neu besetzt werden. Dieses Amt wird jetzt von der Pressewartin Elena Knaup ausgeübt.

Auch hat der Verein neue Kindertanztrainerinnen für sein Programm gewinnen können, die mit den Kindern verschiedener Altersgruppen kleinere Choreographien einstudieren, wobei Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit trainiert werden. Außerdem wurde „Dance & Shape“ neu in das Programm des TSC aufgenommen. Der Kurs vereint rhythmische Musik mit verschiedensten Tanzkomponenten und Kraftübungen. red