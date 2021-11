Lorsch ist für SVE kein gutes Pflaster

Bergstraße. Handball-Bezirksoberligist SV Erbach geht am Sonntag (18 Uhr) gehandicapt ins Bergstraßen-Derby bei der MSG Lorsch/ Einhausen, denn die Neuigkeit war keine gute, die Mannschaft, Trainer und Vereinsverantwortliche in diesen Tagen erreichte. Routinier Oliver Heß zog sich im Heimspiel gegen Weschnitztal (20:19) einen Achillessehnenriss zu und wird in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Schon beim jüngsten 28:17-Heimsieg gegen die TGB Darmstadt war Heß nicht mehr dabei.

Vor dem Auswärtsspiel in Lorsch sind das keine guten Nachrichten. Vielleicht ist es ja von Vorteil, dass die Partie in der Sporthalle ausgetragen wird. Denn die Erbacher haben in den vergangenen Jahren nur wenig Zählbares aus Lorsch mit nach Hause nehmen konnten. „Das stimmt. Viel zu holen gab es dort für uns nicht. Trotzdem wollen wir an die bislang gezeigten Leistungen in der noch jungen Saison anknüpfen und gewinnen“, betont SVE-Abteilungsleiter Thomas Flath, der den Schlüssel zum Erfolg bislang in der gut funktionierenden Abwehrarbeit seiner Mannschaft sieht.

Respekt vor den Erbachern hat Lorschs Trainer Norbert Metzger, der ausgerechnet die bislang einzige Niederlage des kommenden Gegners in Siedelsbrunn (28:31) live verfolgte. „Der SVE spielt aus einer typischen Jens-Becker-Deckung heraus. Also sehr offensiv“, betont Metzger mit großem Respekt vor der Leistung seines Trainer-Gegenübers. Seine eigene Mannschaft, das weiß Metzger, sei nach der Zusammenlegung zur Männer-Spielgemeinschaft aus Lorsch und Einhausen noch in der Findungsphase. Das Ziel formuliert er dennoch klar: „Wir spielen zu Hause und wollen gewinnen.“

Verzichten muss der Übungsleiter auf Michael Kraft, der nach einem Sehnenabriss an der Ferse am heutigen Donnerstag operiert werden soll und wohl zwei Monate ausfällt. ki/ü

