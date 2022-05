In der Fußball-Kreisliga C stehen mit dem FSV Zotzenbach und FC Italia Bensheim die beiden Direktabsteiger bereits seit Längerem fest. Die Abstiegsrelegation dürften der FV Biblis II (20 Punkte) und der SV Eintracht Zwingenberg (17) unter sich ausmachen. „Wir brauchen sechs Punkt plus x“, zeichnet SV-Coach Thomas Reingruber den Weg seiner Elf zum Ligaverbleib ohne Umweg vor.

