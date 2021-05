Lizenz mit Auflagen für Kurpfalz Bären

Ketsch. Die Kurpfalz Bären der TSG Ketsch haben nach Mireia Torras Parera und Ida Marie Krogh eine weitere Spielerin für die kommende Saison in der 2. Handball-Bundesliga verpflichtet. Die 19-jährige Torhüterin Katarina Longo kommt aus der zweiten Mannschaft des Deutschen Meisters Borussia Dortmund zum Bundesliga-Absteiger aus Nordbaden und wird in Heidelberg studieren. Sie soll zunächst bei der zweiten Mannschaft Erfahrung und Spielpraxis sammeln. Nach Möglichkeit soll Longo, die mit der Dortmund A- und B-Jugend jeweils Deutscher Meister wurde, aber auch das aktuelle Gespann in der 2. Bundesliga entlasten.

Die Lizenz für die 2. Bundesliga haben die Bären unter Auflagen erhalten. „Die Details bleiben aber intern“, sagte Ketschs Geschäftsführer Armin Wagner. „Wir hatten einen höheren Aufwand bei der Finanzierung der Saison und durch die Corona-Pandemie auch mehr Arbeit.“ Christoph Wendt, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga Frauen, sagte: „Dass nach dieser wirtschaftlich sehr schwierigen Saison alle Antragsteller eine Lizenz für die Spielzeit 2021/22 erhalten, zeigt, dass die Verantwortlichen in den Clubs umsichtig gehandelt und ihre Vereine bisher sehr gut durch die Krise geführt haben.“

Ebenfalls wurde bekannt, dass die Auf- und Abstiegsregelung, die aufgrund der Pandemie angepasst wurde, wieder verändert wird. Die Ligen werden wieder auf ihre ursprünglichen Stärken angepasst. In der 1. Liga treten dann ab der kommenden Saison 14 und in der 2. Liga 16 Teams an. mjw