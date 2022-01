Lisa Friedberger bleibt als Flames-Kapitänin an Bord

Bensheim. Freudige Nachricht für die Flames: Rückraumspielerin Lisa Friedberger hat ihren Vertrag um weitere zwei Jahre beim Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach verlängert. Sie ist trotz ihres jungen Alters von 24 Jahren die dienstälteste Spielerin bei den Flames, dessen Trikot sie bereits seit 2014 trägt. Die Rechtshänderin mit der Nummer 17 hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und setzt immer wieder entscheidende Akzente im Spiel und wurde nicht umsonst diese Saison auch de Kapitänin der Mannschaft. Mit bisher 44/26 Toren ist sie in der laufenden Spielzeit die erfolgreichste Torschützin der Flames und ist Zwölfte der Liga-Scorerliste.

„Frieda ist als Kapitän mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Die Vertragsverlängerung zeigt auch, dass sie sich zu uns verbunden fühlt. Sie wird von Jahr zu Jahr wichtiger. Sie ist bei uns eine Führungsspielerin geworden, und ich freue mich, dass sie weitere zwei Jahre bleibt und mit Sarah van Gulik ein gutes Gespann bildet. Wir sind auf dieser Position im Rückraum richtig gut aufgestellt und können da kontinuierlich unseren Weg weitergehen“, kommentiert Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm den Verbleib von Friedberger bis 2024. Der Spielerin fiel es „schon leicht, meinen Vertrag in Bensheim zu verlängern, denn es haben so viele Dinge dafürgesprochen. Ich fühle mich an der Bergstraße sehr wohl und konnte als Kapitänin noch mehr Verantwortung übernehmen. Meine wünschenswerten Rahmenbedingungen machen sich bemerkbar, so dass ich mich deutlich gezielter auf Handball konzentrieren kann.“

Für die Leistungsträgerin hat die Flames-Mannschaft „sportlich noch mehr Luft nach oben, als das, was wir bislang schon teilweise gezeigt haben. Wir brauchen uns in der Liga nicht mehr verstecken und haben uns in den letzten Jahren Respekt erarbeitet. Darauf bin ich stolz. Und ich bin gespannt, wer Weg des Vereins, sowie mein persönlicher noch hinführen wird.“

Für Jörg Hirte, Leiter Administration der Flames, ist die Vertragsverlängerung ein bestätigendes Zeichen: „Lisa hat sich in den letzten Jahren vom Rohdiamanten zum Diamanten entwickelt und nimmt in unserem Team eine herausragende Stellung ein. Wir sind sehr glücklich darüber, dass sie im Herbst in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft berufen wurde und freuen uns, dass sie sich für zwei weitere Jahre bei den Flames entschieden hat. Die Zusammenarbeit mit ihr macht einfach Freude und wir sind stolz darauf, dass sie den weiteren Weg nach vorne gemeinsam mit uns geht.“ red

