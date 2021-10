Lindenhof-Voltis endlich wieder im Turnier-Modus

Schwanheim. Große Freude bei den Voltigieren des RVV Lindenhof Schwanheim: Nach einer langen Turnierpause seit Herbst 2019 konnten sie bei einem Trainingsturnier in Lahnau-Waldgirmes mit Sichtung des Landesverbandes für den Deutschen Voltigierpokal in Alsfeld endlich wieder Wettkampf-Luft schnuppern. Dabei gelang allen Teams ein guter Start zurück in den Turniermodus.

Sowohl Lindenhof III mit Pferd Rudi sowie Trainerin Lina Mohr und Helferin Lilly Iffland als auch Lindenhof II und I mit den Pferden Stella K und Ryllie sowie den Trainern Vera und Nicolai Schober zeigten ansprechende Leistungen, erhielten positive Bewertungen und auch konstruktive Kritik von den Wertungsrichtern für die Winterarbeit. Nach einem guten Jahr Ausbildung zum Voltigierpferd hatte die achtjährige Stute Stella K ihren ersten Einsatz unter Turnierbedingungen mit komplettem Kür- und Pflichtumlauf, was sie mit Bravour meisterte.

Danach erreichte die zweite Mannschaft mit Pferd Ryllie und Trainerin Vera Schober bei einem Turnier in Bad Dürkheim noch den ersten Platz in der Klasse L. Sie zeigte eine fehlerfreie und solide Leistung in Pflicht und Kür und erhielt mit einer Wertung von 5,992 sogar eine Aufstiegsnote. red