Lindenfelser sorgen für die erste Überraschung

Lindenfels. Mit einem Überraschungssieg startete die Großkalibermannschaft der Sportschützen Lindenfels in die Saison 2021/22, die auf Wunsch aller Beteiligter nach der letztjährigen Coronapause durchgezogen werden soll. Mit einem Vorsprung von einem Ring wurden dem Mitfavoriten SV Bürstadt zwei sicher geglaubte Punkte abgeknöpft. Die Lindenfelser Luftpistolen-Mannschaft blieb dagegen in den Startlöchern hängen und strebt nur den Klassenerhalt an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Großkaliber Kurzwaffen Bezirksklasse I: SPS Lindenfels – SV Bürstadt 1079:1078. Michael Pfeifer und Manfred Pfeifer stellten mit 362 beziehungsweise 360 Ringen die Weichen auf Sieg, Roland Konecny steuerte 357 Ringe bei. Da konnte auch Roland Lurg bei den Gästen trotz einer Tagesbestleistung von 373 Ringen nichts ändern. Sollte am Samstag der zweite Wettkampf gegen den SSV Viernheim erfolgreich gestaltet werden, könnte das schon die halbe Miete für den angestrebten Klassenerhalt des SSL-Teams sein.

Luftpistole Bezirksklasse B I: SPS Lindenfels – SV Hub. Lampertheim II 1341:1392. Der Wettkampf endete deutlicher als erwartet. Roland Konecny traf mit 344 Ringen am besten, gefolgt von Manfred Pfeifer (342), Michael Pfeifer (333) und Horst Steinbacher (322). Karl-Heinz Platz war mit 355 Ringen bester Schütze der Lampertheimer Mannschaft, die insgesamt homogener auftrat. wfe