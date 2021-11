Lindenfels hat viel vor

Lindenfels. Der SV Lindenfels ist in der Fußball-Kreisliga A auf dem Weg nach oben: 13 Zähler verbuchten die Lindenfelser aus den vergangenen fünf Partien. Bei einem Heimsieg im heutigen Nachholspiel gegen die SG Nordheim/Wattenheim (20 Uhr) winkt dem Sportverein Platz vier in der Tabelle. „Nicht schlecht“ findet Spielertrainer Christoph Ihrig diese Aussichten, zumal sein Team (16 Punkte/8.) bei einem Dreier den Stadtrivalen SV Winterkasten (18 Punkte) von Position vier verdrängen würde. „Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter.“

Apropos Stadtrivale: Am Sonntag standen sich SVL und SVW in der Liga in Lindenfels gegenüber und trennten sich 0:0. „Das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung“, blickt Ihrig zurück. Vor allem mit dem Auftritt seiner Truppe im zweiten Abschnitt war der Coach zufrieden. „Uns hat eigentlich nur das Tor gefehlt.“

Dass die Lindenfelser Fußballer nun vor dem Sprung unter die Top-Fünf stehen, findet Ihrig aufgrund der dauerhaft schwierigen Personalsituation bemerkenswert. So stehen etwa die beiden Leistungsträger Marcel Schneider und Mario Schobert auf der Liste der Langzeitverletzten, dazu kommen immer wieder kurzfristige Ausfälle. „Wir können bis jetzt echt zufrieden sein mit unserer Saison“, findet Ihrig angesichts der personellen Probleme.

Gegen Nordheim/Wattenheim wollen die Lindenfelser an den zweiten Durchgang des Stadtderbys anknüpfen, in der Offensive im letzten Drittel allerdings konsequenter agieren. Die SG (6 Punkte) kommt als Vorletzter in den Odenwald. „Wir dürfen Nordheim/Wattenheim nicht unterschätzen. Das ist eigentlich eine gute Mannschaft, die zurzeit, wie viele Vereine in der Liga, einige Verletzte hat“, so Ihrig. eh

