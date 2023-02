Lilien ziehen Lehren aus dem Pokal

Darmstadt. Pressekonferenz beim SV Darmstadt 98. Zunächst stand aber nicht das Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig im Mittelpunkt, sondern noch einmal der Pokalschlager am vergangenen Dienstag in Frankfurt.

„Wir waren sehr enttäuscht. Denn wir waren nah dran, die Eintracht zu schlagen. Doch haben wir eigene Fehler gemacht, die wir in der Form so eigentlich nicht von uns kannten“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht. „Natürlich haben wir auch viel Lob bekommen für unseren Auftritt, was mit Sicherheit berechtigt war. Doch ist es meine Pflicht als Trainer, die Fehler klar aufzuzeigen. Das haben wir getan und die Partie mit den Jungs gemeinsam abgearbeitet.“

Den kommenden Gegner Eintracht Braunschweig sieht der Lilien-Coach „deutlich stabiler als in der Hinrunde. Sie haben auf dem Transfermarkt im Winter nachjustiert. Schon beim HSV waren sie sehr nah dran, gegen Heidenheim haben sie dann mehr als verdient gewonnen. Das sagt schon alles über die Stärken der Eintracht.“

Fehlen werden weiterhin Patric Pfeiffer, Aaron Seydel, Klaus Gjasula und Matthias Bader. „Ansonsten haben wir noch einige Nachwirkungen aus dem Frankfurt-Spiel. Wir gehen aber davon aus, dass wir alle spielfähig bekommen“, so Lieberknecht. Fragezeichen gibt es dennoch bei Fabian Holland (Prellungen und Adduktorenprobleme) und Frank Ronstadt.

Und dann kam der Trainer doch noch einmal auf den Pokal: Nach dem Erfolg gegen Mönchengladbach will er im nächsten Punktspiel gegen Kiel eine gewisse Ruhe im Stadion ausgemacht haben, weil sich die Fans verausgabt haben. Am Sonntag hofft er wieder auf „ massive Unterstützung der Fans. red