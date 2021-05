Lilien wollen nicht nachlassen

Darmstadt. Nachdem der SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem überraschenden 3:1-Sieg gegen Tabellenführer VfL Bochum vorzeitig gesichert hat, können Trainer Markus Anfang und sein Team den verbleibenden drei Spieltagen gelassen entgegensehen. Den Auftakt macht die Partie am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) bei Hannover 96.

„Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und uns weiterhin mit Ergebnissen und Punkten belohnen“, sagte der Coach im Mediengespräch: „Das hat zuletzt funktioniert, das wollen wir aufrechterhalten. Für uns sind es noch drei wichtige Spiele, um die bestmögliche Platzierung zu erreichen.“

Neben den Langzeitverletzten fehlt auch Felix Platte (Adduktorenprobleme). Mathias Wittek hat immer wieder Probleme mit der Muskulatur und konnte nicht trainieren. Erich Berko hat gegen Bochum einen Schlag auf den Fuß bekommen, weshalb er ebenfalls nicht mittrainieren konnte. In der Woche musste er das Training abbrechen und wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur Verfügung stehen.

Quarantäne im Golfhotel

Hannover 96 ist nach Ansicht des Lilien-Trainers „eine Mannschaft, die sehr gut besetzt ist und über einen der besten Kader in dieser Liga verfügt. Sie haben viele Spieler mit Bundesliga-Format und sie haben sich sicherlich mehr ausgemalt für diese Saison. Aber so ist die 2. Liga.“ Im Hinspiel im Januar kassierten die Darmstädter eine 1:2-Heimniederlage.

Nach dem heutigen Spiel stehen am Samstag eine Trainingseinheit und ein PCR-Test an. Danach bekommen die Spieler ein paar Tage frei – bis zum nächsten obligatorischen PCR-Test am Dienstag. Nach dem Mittwochstraining begibt sich die Mannschaft ins für alle Zweitligisten vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager im Golfhotel bei Gernsheim. Von dort aus werden die Lilien zu den zwei letzten Saisonspielen gegen den 1. FC Heidenheim (So. 16. Mai) und bei Holstein Kiel (So. 23. Mai) aufbrechen.

Das Training wird während dieser Zeit weiter am Böllenfalltor stattfinden. Für die knapp 20 Kilometer zwischen Hotel und Stadion werden die Spieler ihre privaten Autos nutzen. „Für die Mannschaft stellt das Quarantäne-Trainingslager keinen Urlaub dar, ganz im Gegenteil. Es geht darum, uns so gut es geht zu isolieren und uns an alle Hygienemaßnahmen zu halten, damit wir so den Spielbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten. Die Zweckmäßigkeit steht absolut an erster Stelle“, sagte Darmstadts Teammanager Michael Stegmayer.

Die dauerhaft verletzten Lilienprofis werden nicht am Quarantäne-Trainingslager teilnehmen. Dort sind nur die Spieler dabei, die fit sind und für die letzten beiden Saisonspiele in Frage kommen. kr/red/dpa

