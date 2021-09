Lilien wollen ihre Bilanz verbessern

Darmstadt. Im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim will der SV Darmstadt 98 seine maue Bilanz gegen den Rivalen aus der 2. Fußball-Bundesliga aufbessern. Von bisher neun Auswärtsduellen konnten die Lilien nur eins für sich entscheiden – im September 2018 gab es ein 1:0. „Es gilt, diese Statistik zu verbessern und einen Sieg mehr draufzupacken“, forderte 98-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.

Nach dem 1:0 in Unterzahl gegen Dynamo Dresden blickt der 48-Jährige der schweren Aufgabe in Heidenheim am heutigen Freitag (18.30 Uhr) zuversichtlich entgegen. „Die Stimmung ist bei uns sehr zielgerichtet, die Jungs sind hochmotiviert“, berichtete Lieberknecht. „Wir sind gut präpariert.“

Verzichten muss der Tabellen-Neunte auf die verletzten Braydon Manu, Tim Skarke und Marvin Mehlem sowie den nach dem Platzverweis vom Sonntag für zwei Spiele gesperrten Fabian Schnellhardt. Während Manu in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen soll, wird dies bei Mehlem frühestens in der Länderspielpause im Oktober der Fall sein. dpa