Lilien verschieben ihr Trainingslager

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 wollte im Rahmen seiner Saisonvorbereitung am heutigen Samstag zu einem einwöchigen Trainingslager in den Schwarzwald aufbrechen, doch daraus wird nichts. Aufgrund der „Personallage der Lilien, die eine zielgerichtete Vorbereitung ... verhindert“, wurde die Maßnahme kurzfristig abgesagt. Stattdessen werden die Darmstädter nun vom 4. bis 9. Juli ins südpfälzische Herxheim-Hayna reisen.

„Wir sind zum Entschluss gekommen, das Trainingslager zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden zu lassen, um optimal vom Zweck eines solchen Aufenthalts – dem gezielten Einstudieren von spielerischen Abläufen und taktischen Inhalten – profitieren zu können“, erklärte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann und hofft, „dass bis dahin ein paar Spieler ihre Blessuren auskuriert und wir den einen oder anderen Neuzugang haben.“ Und Trainer Torsten Lieberknecht ergänzt: „Der nun anberaumte Zeitpunkt entspricht deutlich stärker meinen Vorstellungen von einer Trainingslager-Terminierung im Rahmen einer Sommer-Vorbereitung.“

Nicolai Rapp wird in der kommenden Saison nicht mehr für Darmstadt 98 spielen. Erstliga-Absteiger Werder Bremen hat den Abwehrspieler von Bundesligist Union Berlin verpflichtet. Der 24-Jährige, der in den vergangenen eineinhalb Jahren an Darmstadt verliehen gewesen war und dort mit dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang zusammengearbeitet hat, ist nach Anthony Jung erst der zweite Neuzugang der Norddeutschen für die kommende Spielzeit. dpa/red