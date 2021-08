Lilien und der FCI noch ohne Punkte

Darmstadt. Das unglückliche und unnötige Aus im DFB-Pokal ist abgehakt, jetzt kann sich der SV Darmstadt 98 auf den Alltag in der 2. Fußball-Bundesliga konzentrieren. Und da warten die Lilien ebenso wie der kommende Gegner FC Ingolstadt (So. 13 Uhr) noch auf den ersten Punktgewinn.

Personell gab es bei den Darmstädtern gute und schlechte Nachrichten. Tobias Kempe, Erich Berko und Mathias Honsak haben ihre Quarantäne beendet. „Wir haben sie bisher leicht belastet. Sie sind zwar draußen, hatten aber wenig bis keine Trainingszeiten und sind nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Ob sie Kandidaten für den Kader sind, werden wir am Wochenende entscheiden“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht bei der gestrigen Pressekonferenz.

Frank Ronstadt ist noch nicht einsatzbereit, die Ärzte haben noch kein grünes Licht gegeben. Lasse Sobiech wird aufgrund von muskulären Problemen fehlen. Steve Kroll hat sich im Training eine Kapselverletzung zugezogen, auch er steht uns nicht zur Verfügung. Jannik Müller hatte unter der Woche einen leichten grippalen Infekt, ist aber wieder ins Training eingestiegen.

„Wir müssen das in den Vordergrund stellen, was uns stark macht“, sagte Lieberknecht im Hinblick auf das Spiel gegen Ingolstadt: „Wir haben eine große Zweikampfbereitschaft. Es gehört dazu, dass wir eine gewisse körperliche Präsenz an den Tag legen. Wir brauchen diese physische Härte auch gegen Ingolstadt.“ red

