Lilien-Trainer warnt vorm Schlusslicht

Darmstadt. Mit dem 6:1 gegen Ingolstadt im August startete der SV Darmstadt 98 seinen Höhenflug in der 2. Bundesliga. Jetzt fahren die Lilien als Tabellenzweiter nach Oberbayern - und der gastgebende FCI ist vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr) Schlusslicht. Doch SV-98-Trainer Torsten Lieberknecht warnt nachdrücklich vor dem Gegner: „Die Ingolstädter Mannschaft ist nicht mit der zu vergleichen, gegen die wir im Hinspiel gespielt haben. Gerade im Defensivbereich wurde nachjustiert und viel investiert. Außerdem hat die Sturmreihe von Ingolstadt große individuelle Qualität.“

Zum Jahresauftakt hatten die Darmstädter nur ein 2:2 gegen den Karlsruher SC erreicht, was Lieberknecht aber so einordnete: „Wir hatten gegen den KSC 26 Torschüsse. Ich habe nachgeschaut: Selbst Teams, die für Offensive stehen wie Bremen oder Hamburg kamen am Wochenende nicht über die Marke von 20 Torschüssen. Daran wollen wir anknüpfen.“ Weiterhin in Quarantäne ist Abwehrspieler Emir Karic nach positivem Corona-Test. lhe