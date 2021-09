Lilien-Trainer plant neue Startelf

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 will im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Tabellensiebten Dynamo Dresden (So. 13.30 Uhr) in die Erfolgsspur zurückfinden. „Uns erwartet ein laufintensives und sehr physisches Spiel“, sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht gestern bei der Pressekonferenz mit Blick auf den kommenden Gegner: „Dresden hat ein Spiel entwickelt, welches schnörkellos und recht schnell in Richtung des gegnerischen Tores geht.“

In der Startelf dürfte es Veränderungen gegenüber der 1:2-Niederlage in Rostock geben. „Diese sind eher Dynamo Dresden und der taktischen Ausrichtung geschuldet. Denn gerade in der Offensive gibt es Möglichkeiten, noch mehr zu Torabschlüssen und Toren zu kommen, wenn man das ein oder andere personell verändert“, so Lieberknecht.

Fraglich ist der Einsatz von Braydon Manu nach einem Muskelfaserriss. „Bei ihm sieht es aber schon wieder ganz ordentlich aus, weshalb wir hoffen, dass er nicht allzu lange ausfallen wird“, sagte der Lilien-Coach: „Die personelle Situation hört sich insgesamt viel besser an, als wir es in dieser Saison schon erlebt haben. Es wird spannend für mich, in den nächsten beiden Nächten zu grübeln, wie wir den Kader bestücken werden und wie die Startelf aussehen wird.“

Wegen der in der Stadt gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz erweitert der SV Darmstadt 98 die Maskenpflicht im Stadion. Am Sonntag muss der Mund-Nasen-Schutz auch am eigenen Sitz- oder Stehplatz getragen werden, wie die Lilien am Freitag mitteilten. Gestern lag die Corona-Inzidenz in Darmstadt bei 106,0. dpa/red

