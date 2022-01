Lilien-Testspiel am Dienstag

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den FC 08 Homburg. Die Begegnung findet am Dienstag (1.2.) auf dem Trainingsplatz am Böllenfalltor statt. Anstoß der Partie gegen den Sechstplatzierten der Regionalliga Südwest ist um 13.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Testspiel sind in begrenztem Umfang Zuschauer zugelassen. Es gilt die 2G-Regelung, zudem besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auf dem gesamten Trainingsgelände am Böllenfalltor. Wer das Testspiel nicht vor Ort verfolgen kann, har die Möglichkeit, es im Livestream auf dem YouTube-Kanal der Lilien anzuschauen.

Der frischgebackene Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 erweitert sein Trainerteam: Christopher Busse wird neuer Athletiktrainer. Der 32-Jährige tritt zum 1. Februar seinen Dienst an. Busse war seit Sommer 2018 im Trainerteam des 1. FC Union Berlin tätig, zuvor hatte der gebürtige Rathenower beim FC Energie Cottbus als Athletiktrainer fungiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lilien-Sportchef Carsten Wehlmann freut sich, „dass Christopher Busse beim SV 98 zusätzliche Kompetenz und Expertise in den athletischen Bereich einbringen wird. Er hat in den vergangenen Jahren beim 1. FC Union Berlin hervorragende Arbeit geleistet und besitzt großes Fachwissen. Die Umgestaltung der Kompetenzen innerhalb des Trainerteams geschah in enger Abstimmung mit allen Beteiligten, insbesondere mit Kai Peter Schmitz, der sich nun noch stärker mit der Spiel- und Gegneranalyse befassen kann.“ red