Lilien sind bereit für Werder Bremen

Darmstadt. Auf Frust folgte Freude. Für den SV Darmstadt 98 ist das Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga erst mit den Patzern der Konkurrenz zu einem guten geworden. Die Lilien sind zurück an der Tabellenspitze. Dafür reichte das 1:1 im eigenen Stadion gegen Abstiegskandidat SV Sandhausen am Freitagabend (wir haben berichtet), weil am Samstag auch die Aufstiegskonkurrenten FC St. Pauli und Werder Bremen nicht gewinnen konnten. Und am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr) kommt es in Bremen zum Spitzenspiel zwischen Werder und Darmstadt.

„Jeder hätte gerne einen Dreier gehabt, aber wir haben gegen die Mannschaft gespielt, die in der Rückrundentabelle Zweiter ist“, verdeutlichte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitagabend. Torschütze Seydel war dennoch enttäuscht: „Zufrieden sind wir nicht mit dem Punkt. Unser Anspruch war es schon, drei Punkte zu holen.“ Und Kapitän Fabian Holland sagte: „Es ist schon bitter. Durch das späte Gegentor tut es weh.“

Dass es nicht zu mehr reichte, lag nach Ansicht der Beteiligten vor allem an der eigenen Chancenverwertung. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen gehabt“, sagte Lieberknecht. „Es ist wie so oft: Wenn du kein zweites Tor nachlegst, reicht eben eine gute Stafette, um zum Ausgleich zu kommen.“ Was dem Trainer trotzdem gefallen hatte, war die Einstellung: „Man kann gegen solche Mannschaften auch ein bisschen übermütig spielen. Mein Team zeigt aber immer wieder, dass wir dagegenhalten.“ Nun geht es zum mit Spannung erwarteten Gipfel beim Tabellendritten Werder Bremen. „Das ist ein geiles Topspiel“, sagte Seydel. „Wir werden uns sehr gut darauf vorbereiten und alles rausholen.“ dpa

