Lilien sind bei den Löwen kein Favorit

Darmstadt. Torsten Lieberknecht hat es trotz der großen Personalsorgen beim SV Darmstadt 98 vor dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1860 München klar gemacht. „In Selbstmitleid verfallen wollen wir nicht“, sagte der Trainer vor der Partie am heutigen Freitag (20.45 Uhr). „Wir wollen eine Runde weiterkommen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Favorit geht der Fußball-Zweitligist aber nicht in das Spiel bei den ambitionierten Münchner Löwen. Das liegt an den weiterhin vielen Ausfällen. Mathias Honsak, Erich Berko, Tim Skarke und Tobias Kempe befinden sich in der Corona-Quarantäne. Weitere Profis wie Marvin Mehlem sind verletzt. Luca Pfeiffer, Nemanja Celic, Ensar Arslan und Marcel Schuhen dürfen mit dem Team trainieren, aber sonst keinen Kontakt zur Mannschaft haben.

Zwar kehrten Frank Ronstadt, Patric Pfeiffer und Braydon Manu nach ihrer Corona-Zwangspause gestern zum Team zurück und könnten eine Option sein. „Eigentlich ist das eine Situation, die man nicht verantworten kann. Aber wir haben eine angespannte Personalsituation“, sagte der Coach. „Wenn sie in der Lage sind, 60 Minuten Vollgas zu geben, müssen wir sie einbauen.“

Größte Herausforderung

Unter der Woche waren außerdem noch drei etatmäßige Innenverteidiger – Lasse Sobiech, Jannik Müller und Thomas Isherwood – angeschlagen. Doch bei ihnen hat der Coach Hoffnung, dass sie noch fit werden. Der 48-Jährige, der noch auf seinen ersten Pflichtspielsieg mit den Lilien wartet, bezeichnet die aktuelle Situation als eine der größten Herausforderungen in seiner Trainerlaufbahn. „In der Dimension ist es das schon. Aber es ist keine, vor der ich wegrenne.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der vergangenen Saison waren die Darmstädter erst im Achtelfinale an Kiel gescheitert. Letztmals schied der SV 98 vor vier Jahren in der ersten Runde aus. An der Grünwalder Straße treffen die Lilien vor maximal 4000 Zuschauern auf ein eingespieltes 1860-Team. Es sei ein besonderer Reiz, dort ein Pokalspiel zu bestreiten, sagte Lieberknecht. Den jüngeren Spielern habe er aber erst mal erklären müssen, wo die Traditionsspielstätte überhaupt liegt. dpa