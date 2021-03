Darmstadt. Zum zweiten Mal in Folge muss der SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga an einem Freitagabend ran. Nach dem 0:1 gegen den Karlsruher SC geht es heute (18.30 Uhr) zum SC Paderborn, der mit 31 Punkten vier Positionen vor den Lilien (25 Punkte/14.) auf Rang zehn liegt.

AdUnit urban-intext1

„Ich gehe davon aus, dass Paderborn uns hoch pressen wird. Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und die Defensivarbeit in den Vordergrund stellen“, sagte Darmstadts Trainer Markus Anfang im Mediengespräch im Hinblick auf die Partie: „Ich erwarte, dass wir gegen Paderborn alles gnadenlos wegverteidigen. Wir müssen alles dafür tun, dass wir so wenig Torchancen wie möglich zulassen. Es ist momentan so, dass wir uns schwertun, in der Offensive die Tore zu machen. Priorität hat aktuell ganz einfach, dass wir aggressiv gegen den Ball arbeiten. Wir wollen aber auch in der Offensive immer wieder in der Lage sein, Nadelstiche zu setzen. Die spielerischen Impulse rücken erst einmal in den Hintergrund. Wir müssen uns jetzt die Ergebnisse erarbeiten.“

Personell sieht es nicht rosig aus für die Lilien. Lars Lukas Mai fehlt wegen eines Pferdekusses, Matthias Bader wurde an der Wade operiert, Ersatzkeeper Florian Stritzel hat einen Mittelhandbruch, Mathias Wittek muskuläre Probleme. Fraglich sind die Einsätze von: Felix Platte (muskuläre Probleme), Adrian Stanilewicz (Schlag aufs Sprunggelenk), Marvin Mehlem (Knieprobleme) und Nicolai Rapp (Probleme an der Fußsohle). Im Hinspiel im November gab es für die Darmstädter eine 0:4 (0:3)-Pleite, bei der Nicolai Rapp schon nach 40 Minuten die Gelbrote Karte sah. red