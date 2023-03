Lilien müssen nach 1:3 um Tabellenführung bangen

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag überraschend bei Arminia Bielefeld verloren und muss um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Trotz des Führungstreffers von Mathias Hosnack (54.) unterlagen die Lilient beim Abstiegskandidaten noch mit 1:3 (0:0), so dass Trainer Uwe Koschinat einen Einstand nach Maß bei den Ostwestfalen feierte. Die letzten beiden Treffer fielen in der Nachspielzeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war die zweite Darmstädter Niederlage in Folge, am Sonntag kann der Hamburger SV bei nur einem Zähler Rückstand mit einem Erfolg beim Karlsruher SC die Spitzenposition übernehmen.