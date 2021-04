Lilien mit großen Torwart-Sorgen

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 geht mit großen Personalsorgen am heutigen Freitag (18.30 Uhr) in das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Besonders kritisch ist die Situation im Tor, nachdem sich Marcel Schuhen in der Schlussphase der Partie beim Hamburger SV an der Wadenmuskulatur verletzte. „Er ist bisher nur behandelt worden und hat noch keine Trainingseinheit mitmachen können“, sagte Trainer Markus Anfang im Pressegespräch. „Die Hoffnung auf einen Einsatz haben wir aber noch nicht aufgegeben.“

Florian Stritzel, einer der Ersatztorhüter, war zuletzt mit einem Mittelhandbruch ausgefallen, hat aber von den Ärzten das Okay bekommen. „Er ist wieder im Training. Ich hoffe, dass die Hand keine Reaktion zeigt und er der Belastung standhält“, meinte Anfang. Sollten beide ausfallen, könnte Carl Klaus zu seinem Saisondebüt kommen und ein U19-Torwart auf der Bank sitzen.

Auch auf anderen Positionen sieht es nicht gut aus. Innenverteidiger Patric Pfeiffer (Syndesmosebandverletzung) fällt bis zum Saisonende aus. Dazu stehen die Einsätze von Kapitän Fabian Holland (Gesäßmuskel) sowie Victor Palsson (Achillessehnenprobleme), Nicolai Rapp (Wadenprobleme) und Tim Skarke (Adduktorenbereich) auf der Kippe. „Sie haben die ganze Woche nicht mittrainiert“, so Anfang.

4:0-Sieg im Hinspiel in Fürth

Schlechte Vorzeichen also für das Spiel gegen Fürth. Dabei haben die Lilien gute Erinnerungen ans Hinspiel, das sie 4:0 gewannen. „Sie haben viel individuelle Qualität im vorderen Bereich und haben sich extrem weiterentwickelt“, meinte Anfang. „Man sieht das Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt. Sie stehen zu Recht da oben.“ Der Cheftrainer forderte seine Mannschaft auf, nach dem Sieg beim HSV nachzulegen: „Wir sind noch nicht gerettet. 35 Punkte werden nicht reichen.“ dpa

