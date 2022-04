Lilien mit 1600 Fans zum Spiel in Nürnberg

Darmstadt. Vor dem Samstag der Spitzenspiele in der 2. Fußball-Bundesliga sieht sich der Tabellenzweite SV Darmstadt 98 immer noch als Außenseiter. „Es ist alles sehr eng zusammen in der Tabelle. Wir sind die Randnotiz bei diesen ganzen Top-Mannschaften und wollen da sein, wenn es möglich ist“, beleuchtet Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht die Ausgangslage. Als „Randnotiz“ hatte er sich und sein Team schon in der Vorwoche vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (3:1) bezeichnet.

Die Darmstädter gastieren am heutigen Samstag (20.30 Uhr/live auf Sport1) beim fünftplatzierten 1. FC Nürnberg – zuvor ab 13.30 Uhr bestreiten bereits der Dritte FC St. Pauli und der Tabellenführer Werder Bremen mit dem Nordderby die Schlagerpartie des Spieltags.

Positive Auswärts-Bilanzen

Bei dem Flutlicht-Spiel in Franken wollen 1600 Lilien-Fans dabei sein. „Das gibt uns ein gutes Gefühl, nicht alleine zu sein. Wir haben eine Verpflichtung unseren Anhängern gegenüber, ein gutes Ergebnis zu erzielen“, so Lieberknecht nach dem zuletzt ebenfalls wichtigen Heimsieg gegen Kiel.

Personell geht es aufwärts. „Alle zuvor mit Corona Infizierten haben sich in eine bessere Verfassung gebracht als noch vor einer Woche“, sagte der 48 Jahre alte Cheftrainer. Emir Karic fällt hingegen mit einer Mandelentzündung aus. Patric Pfeiffer kämpft mit einem Bluterguss am Oberschenkel.

Das Nürnberger Max-Morlock-Stadion ist ein gutes Pflaster für den SV 98: Er ist seit acht Auswärtsspielen beim FCN ungeschlagen – zwei Siege, sechs Remis. Und die Darmstädter können Spitzenspiele: Sie holten in den direkten Duellen der aktuell sieben besten Teams der Liga 16 Punkte aus neun Partien. lhe/red