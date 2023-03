Lilien können Arminia nicht einschätzen

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 steht nach dem Trainerwechsel beim nächsten Gegner Arminia Bielefeld vor einer zusätzlichen Herausforderung. „Ein Trainerwechsel will Emotionalität schaffen. Bielefeld wird alles dafür tun, um den Abstiegskampf zu bewältigen. Es wird also hochemotional“, sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht vor der Auswärtspartie des Spitzenreiters der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13 Uhr).

Die abstiegsbedrohten Ostwestfalen haben am Donnerstag Uwe Koschinat als neuen Coach vorgestellt. „Wir wissen durch den Trainerwechsel nicht, ob es Umstellungen geben wird. Daher bleiben wir bei uns“, betonte Lieberknecht. „Wir sind in der Situation, eine Niederlage mit einem Sieg wettmachen zu wollen. Das haben wir auch schon nach den Niederlagen gegen Regensburg und bei Eintracht Frankfurt getan.“

Darmstadt hatte am vergangenen Spieltag beim 1. FC Heidenheim (0:1) verloren und liegt nun mit 49 Punkten vor dem Hamburger SV (48) und Heidenheim (46). Zuvor waren die Darmstädter 21 Punktspiele in Folge ohne Niederlage geblieben. „Wir haben für uns drei Dinge aus der Niederlage mitgenommen: Defensiv müssen wir uns im Detail verbessern. Im Spiel mit Ball wollen wir uns noch mutiger zeigen. Und wir müssen und wollen weiter aufs Gaspedal drücken“, sagte der Lilien-Coach.

Von den zahlreichen Verletzten im Darmstädter Kader haben sich Braydon Manu, Aaron Seydel und Leon Müller zurückgemeldet und wieder „eine ordentliche Trainingswoche“ hinter sich, berichtete Lieberknecht. „Die Frage ist, für wie viele Minuten es bei dem einen oder anderen reicht.“ Tobias Kempe, Patric Pfeiffer und Oscar Vilhelmsson fallen weiterhin aus; Letzterer soll in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ein Fragezeichen steht hinter Mathias Honsak, der mit Adduktorenproblemen kämpft. dpa