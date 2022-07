Lilien kassieren den 1:1-Ausgleich

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kam im Testspiel gegen den Drittligisten SV Elversberg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Nach ausgeglichenem Start ergaben sich für die Lilien auf dem eigenen Trainingsplatz immer mehr Spielanteile, sie ließen aber zahlreiche Chancen aus und scheiterten mehrmals am starken Gästekeeper Nicolas Kristof sowie nach der Pause am eingewechselten Frank Lehmann. In der 59. Minute führte ein Darmstädter Ballgewinn durch Bader über Kempe zum 1:0 durch Mehlem. Die Freude währte aber nicht lang; Elversberg drehte auf und kam durch Schnellbacher zum Ausgleich (81.). red

