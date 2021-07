Lilien-Kader wird mit Talenten aufgefüllt

Darmstadt. Trotz dreier positiver Corona-Fälle ist der Saisonauftakt von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 am morgigen Samstag (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg nicht gefährdet. Wie die Lilien gestern mitteilten, hat das Gesundheitsamt für alle ungeimpften und nicht genesenen Spieler des Kaders eine häusliche Quarantäne angeordnet. Mit Hilfe von Nachwuchsspielern ist es den Lilien aber möglich, die benötigten 16 Akteure aufzubieten.

„Wir sind durch unsere Corona-Maßnahmen bisher sehr gut durch die Pandemiezeit gekommen. Die nun ausgesprochenen Quarantäne-Anordnungen sind für uns extrem bitter“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Die Prämisse laute jetzt, durch Geschlossenheit und Willen zu bestehen. „Ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft einen positiven Saisonstart schaffen kann“, sagte er. lhe

Sandhausen vertraut Personal

Dieses Gefühl hatte Dennis Diekmeier vermisst: Sprechchöre von den Rängen. Der Kapitän des SV Sandhausen kam in dieser Woche beim öffentlichen Training in den Genuss, als ihm etwa 350 Fans seinen Namen entgegen brüllten. Diekmeier ist nach seiner Verletzung zurück im Kreis der Mannschaft und freut sich auf den bevorstehenden Zweitliga-Auftakt des SVS am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf: „Das ist einfach geil, dass wieder Leute auf den Tribünen sitzen. Ich bin ein Typ, der von diesen Emotionen lebt und deswegen freue ich mich riesig darüber.“

Zunächst einmal werden es beim ersten Saisonspiel etwa 4000 Anhänger sein, obwohl 7500 zugelassen sind. „Wir rechnen aber noch nicht mit einer größeren Anzahl. Ich glaube, dass viele Fußballfans sich auch erst einmal anschauen wollen, wie die Saison anläuft“, sagt Geschäftsführer Volker Piegsa. Ob Diekmeier selbst nach seinem überstandenen Riss des Syndesmosebandes schon wieder ein Kandidat für die Startformation ist, bleibt fraglich.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca betonte nach 15 Ab- und elf Zugängen, „dass wir uns im Team dazu entschieden haben, die Saison mit dem derzeitigen Kader in Angriff zu nehmen. Sollte uns noch jemand verlassen, könnten wir aber noch einmal in puncto Neuverpflichtungen aktiv werden.“ mgw/ü