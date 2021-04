Lilien holen den Österreicher Karic

Darmstadt. Der erste Neuzugang beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 für die kommende Spielzeit steht fest: Emir Karic kommt ablösefrei vom österreichischen SCR Altach. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger bekommt einen Vertrag bis Juni 2024.

Der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann, dass die Lilien „mit der feststehenden Ligazugehörigkeit die Kaderplanung für die kommende Spielzeit konkretisieren können“. Der in Linz geborene Österreicher Karic unterschrieb 2015 beim FC Liefering seinen ersten Profivertrag. 2018 wechselte er zum SCR Altach und kam seither in 82 Begegnungen zum Einsatz. Für den österreichischen Fußballverband absolvierte Karic in der U18, U19 und U21 insgesamt neun Länderspiele. red