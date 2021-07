Lilien gewinnen Test gegen Waldhof

Mannheim/Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat sein Trainingslager in Herxheim-Hayna mit einem Erfolgserlebnis beendet. Der Fußball-Zweitligist gewann am Freitag ein Testspiel beim SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (0:0). Für die Lilien trafen Phillip Tietz (49.) an seinem 24. Geburtstag und Kapitän Fabian Holland (85.) mit einer schönen Direktabnahme. Gerrit Gohlke (48.) erzielte das Tor für die Hausherren.

„Es war ein guter Härtetest nach einer intensiven Trainingswoche gegen einen starken Drittligisten. Es war ein guter Abschluss des Trainingslagers, der uns auch in Sachen Fitness noch einmal geholfen hat“, sagte Darmstadts neuer Trainer Torsten Lieberknecht.

Der luxemburgische Meister CS Fola Esch hat das für den heutigen Samstag geplante Testspiel beim SV Waldhof Mannheim kurzfristig abgesagt. Als Grund gaben die Luxemburger an, kurz vor den Champions-League-Qualifikationsspielen gegen den Lincoln FC (Meister Gibraltar) keine weite Busfahrt nach Mannheim mehr in Angriff nehmen zu wollen. Die Mannheimer sind am Donnerstag aus ihrem Kurz-Trainingslager in Wiesensee im Westerwald zurückgekehrt.

Der frühere SVW-Torhüter Markus Scholz, der keinen neuen Vertrag bekommen hatte, hat unterdessen einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach Informationen dieser Redaktion wechselt der 33-Jährige zum Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger.

