Lilien geben auch mit kleinem Kader Vollgas

Darmstadt. Tabellenführer SV Darmstadt 98 blickt vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 am heutigen Freitag (18.30 Uhr) auf eine lange Verletztenliste. „Wir wissen, dass wir dezimiert sind. Trotzdem sind wir voller Energie. Die Jungs, die auf dem Platz stehen, können Vollgas geben“, sagte Lilien-Trainer Thorsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Gegen Hannover müssen die Hessen auf Aaron Seydel, Fabian Schnellhardt, Klaus Gjasula und Magnus Warming verzichten. Die beiden Verteidiger Frank Ronstadt und Jannik Müller haben in dieser Woche außerdem reduziert trainiert, wie der 49 Jahre alte Coach berichtete.

Beim Spieltagsgegner aus Niedersachsen, dessen Trainer Stefan Leitl von 2004 bis 2007 als Spieler in Darmstadt aktiv war, sieht Lieberknecht „viel Erstliga-Qualität“. Fünf Punkte trennen den aktuellen Tabellenfünften von den Hessen. „Mit Hannover erwartet uns eine gute und selbstbewusste Mannschaft. Wir brauchen morgen eine gute Leistung, um gewinnen zu können“, sagte Lieberknecht.

Tickets für die Stadion-Eröffnung

Am Samstag, 17. Dezember, kommt es um 18 Uhr mit dem Testspiel gegen den BSC Young Boys zur lang ersehnten Eröffnung des umgebauten Merck-Stadions am Böllenfalltor. Dann werden alle Sitz- und Stehplätze auf allen vier Tribünen genutzt werden können. Ab sofort läuft der freie Ticketvorverkauf für die Partie mit Rahmenprogramm gegen den 15-maligen Schweizer Meister.

Um die freundschaftlichen Kontakte innerhalb der Fanszenen beider Vereine zu würdigen, werden sich die YB-Fans nach eigenem Gusto auf das ganze Stadion verteilen können und nicht den Gästeblock nutzen. Gleichermaßen haben alle Lilienfans die Gelegenheit, sich beim Ticketkauf ihren Platz am Bölle frei auszuwählen und das Stadion mal aus einem anderen Blickwinkel zu erleben und sich endlich wieder rund um die Tribünen bewegen zu können. dpa/red