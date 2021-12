Lilien freuen sich auf Düsseldorf

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 will sich im Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga festsetzen. „Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auf alles reagieren können, was der Gegner anbietet“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht einen Tag vor dem Freitag-Spiel (18.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf. „Wir müssen von Anfang an klarmachen, dass sie hier am Bölle keine Chance haben.“

In zwölf Zweitligaspielen ging es bei diesen zwei Clubs immer um alles oder nichts: Unentschieden gab es nicht. Siebenmal gewannen die Düsseldorfer, fünfmal die Lilien. Nicht nur deshalb warnte Lieberknecht davor, die Gäste zu unterschätzen. „Ich freue mich wahnsinnig auf das Duell zweier Traditionsmannschaften“, sagte der 48-Jährige. „Düsseldorf darf nicht am derzeitigen Tabellenstand gemessen werden. Sie haben einen extrem gut zusammengestellten Kader und enorme individuelle Klasse.“

Der Liga-Dritte aus Darmstadt hat so gut wie keine Personalsorgen. Bis auf Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt sind alle einsatzfähig. „Alle sind im Training und in einer guten körperlichen Verfassung“, versicherte Lieberknecht.

SV Sandhausen mit Alternativen

Nach Wochen mit vielen Verletzungen und Corona-Fällen entspannt sich die personelle Lage beim SV Sandhausen wieder. Zudem hat Mittelfeldspieler Erik Zenga seine Gelbsperre abgesessen und wird im Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (13.30 Uhr) voraussichtlich wieder zur Startelf gehören. Trainer Alois Schwartz fordert von seiner zu Hause noch sieglosen Mannschaft gegen den Aufstiegskandidaten Paderborn, der auswärts nochungeschlagen ist, mehr Leidenschaft und mehr Galligkeit in der Defensive. dpa

