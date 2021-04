Lilien feiern schon den Klassenerhalt

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat am Montagabend überraschend mit 3:1 (0:0) gegen Tabellenführer VfL Bochum gewonnen und damit auch rechnerisch den Klassenerhalt geschafft. Die Tore für Darmstadt erzielten der eingewechselte Christian Clemens (79. Minute) und Serdar Dursun (81./86.), nachdem Bochum durch Robert Tesche in Führung gegangen war (73.). Damit haben die Lilien aus den letzten vier Begegnungen zehn Punkte geholt. Mit nun 42 Zählern können sie als Zehnter bei nur noch drei ausstehenden Spielen nicht mehr von Eintracht Braunschweig eingeholt werden.

„Wir haben es in zwei Minuten gedreht – auch zurecht in meinen Augen. Wir haben eine super Serie hingelegt, da sind wir dankbar dafür. Wir freuen uns, dass wir die 40-Punkte-Marke geknackt haben“, sagte Trainer Markus Anfang, der mit seinen Entscheidungen auch die Wende in der Schlussphase herbeiführte.

Auf dem Weg ins Glück: Serdar Dursun bejubelt seinen 2:1-Führungstreffer für die Lilien. © Frey/dpa

Beide Mannschaften machten von Beginn über weite Strecken des Spiels den Eindruck, aufgrund der Tabellenkonstellation mit einem Punkt zufrieden zu sein. Der Aufstiegsanwärter hatte dabei deutlich mehr Spielanteile, ließ bei seinen Angriffen aber die letzte Konsequenz vermissen.

Auf der Gegenseite strahlten die Südhessen mit ihren vereinzelten Weitschüssen nur gelegentlich Gefahr aus. Weder Patrick Drewes, der bei den Bochumern den verletzten Stammkeeper Manuel Riemann (Mittelhandbruch) ersetzte, noch Darmstadts etatmäßiger Schlussmann Marcel Schuhen, der nach Wadenverletzung ins Tor zurückkehrte, wurden zunächst ernsthaft geprüft.

Dies änderte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit, als der Darmstädter Torjäger Dursun aus elf Metern an Drewes scheiterte. Das Spiel blieb in der Folgezeit intensiv, auch weil die Südhessen nun aktiver wurden. Dramatisch wurde es aber erst die Schlussphase: Tesche brachte Bochum mit einem Volleyschuss nach einer Ecke in Führung. Doch Clemens mit einer Direktabnahme aus zehn Metern und Dursun nach einem Querpass frei vor dem Tor drehten das Spiel noch zugunsten der Hausherren. Mit seinem zweiten Treffer machte der Top-Torjäger kurz vor Schluss alles klar.

„Wir haben individuelle Zweikämpfe verloren und sind dadurch auf die Verliererstraße gekommen. Jetzt haben wir einen Rückschlag bekommen“, sagte Bochums Coach Thomas Reis. Drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des VfL auf den Zweiten Greuther Fürth, der noch ein Spiel weniger ausgetragen hat, immerhin sechs Punkte. Auf den Hamburger SV mit einem Spiel sind es neun Punkte. Die größte Gefahr droht möglicherweise von Holstein Kiel, das noch drei Spiele nachholen muss. „Das ist schwer zu verstehen, wenn du hier in Führung gehst. Das kann man nicht erklären, dass wir das so aus der Hand gegeben haben“, sagte Bochums Gerrit Holtmann. dpa

