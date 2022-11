Lilien-Fahrplan mit Testspielen

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat jetzt seinen Fahrplan für die ungewöhnlich lange Winterpause in der 2. Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Laut Trainer Torsten Lieberknecht haben sich die Lilien entschieden, „die Vorbereitung in zwei Phasen zu teilen“.

Am 5. und 6. Dezember starten die Darmstädter mit verschiedenen Testungen in Teil eins mit zwei Testspielen. Am 10. Dezember (Sa.) empfangen die Lilien den Oberligisten SV Morlautern auf dem Trainingsplatz am Böllenfalltor. Am 17. Dezember (Sa., 18 Uhr) kommt der Schweizer Tabellenführer BSC Young Boys zum Eröffnungsspiel des umgebauten Merck-Stadions nach Darmstadt.

Vom 19. Dezember bis zum 2. Januar verabschieden sich die 98er in eine trainingsfreie Zeit, bevor am 3. Januar die Vorbereitung auf den Rückrunden-Auftakt gegen den SSV Jahn Regensburg am 28. Januar beginnt. Dabei ist auch ein Trainingslager vom 5. bis 15. Januar im spanischen El Saler geplant. red