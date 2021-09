Lilien auswärts im Wellental

Darmstadt. Eine der Tücken der Ostalb ist das raue Wetter. Winde kommen, Winde gehen. Unbeständige Temperaturen, auf Hochs folgen Tiefs. Manchmal sogar am gleichen Tag. Ein Zustand, der sich auch auf die 2. Fußball-Bundesliga übertragen lässt. Das musste der SV Darmstadt 98 am Freitagabend in Heidenheim erfahren. „In genauso einem Wellental befinden wir uns gerade”, sagte Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz nach der 1:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim.

Die Lilien-Spieler Fabian Holland ( li.) und Emir Karic sind enttäuscht nach der ver-meidbaren Niederlage. © Puchner/dpa

Ein verlorenes Spiel auf fremden Platz, in einer offenen Partie. Nach Karlsruhe und Rostock mussten sich die Lilien zum dritten Mal in dieser Spielzeit auswärts geschlagen geben. Dabei zeigten die Darmstädter erneut eine gute Leistung, einzig die Durchschlagskraft in der Offensive sowie die letzte Konsequenz in der Verteidigung fehlten. „Unsere Auswärtsauftritte sind insgesamt ordentlich, wir bringen sie aber nicht mit der Überzeugung und Wucht zu Ende, wie wir es in den Heimspielen tun”, monierte der Cheftrainer.

Die Statistiken dieses Duells in Heidenheim dokumentieren die Ausgeglichenheit der Partie. Die identische Anzahl an Torschüssen (17:17), eine leicht bessere Passquote der Darmstädter (74:73 Prozent) sowie geringe Lilien-Vorteile in Sachen Ballbesitz (51:49 Prozent). Pfeiffer: Ein später Treffer durch Schimmer (84., nach dem Lilien-Ausgleich durch Tietz/52.) bescherte den zu Hause noch unbesiegten Heidenheimern den Dreier. „Wir haben uns ordentlich verkauft und müssen einfach was mitnehmen”, betonte Fabian Holland. red