Ligapokal-Auftakt für Groß-Bieberau

Nach über sechs Monaten Zwangspause greifen die Drittliga-Handballer der HSG Groß-Bieberau/Modau wieder ins Spielgeschehen ein. Im ersten Spiel des Ligapokals, der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal, treffen sie in der Gruppe Mitte am Samstag um 18 Uhr auf den Liga-Rivalen HSG Rodgau/Nieder-Roden antreten. Es sind keine Zuschauer zugelassen, aber es besteht die Möglichkeit, das Spiel live im Internet zu verfolgen (Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des DHB: www.dhb.de). Die ersten beiden der Siebener-Gruppe ziehen in den DHB-Pokal ein.

Bereits ihr zweites Spiel bestreitet in der Süd-Gruppe die SG Leutershausen. Sie tritt am Samstag um 17.30 Uhr beim TV Plochingen an, der sein erstes Spiel 30:29 gegen die HBW Balingen-Weilstetten II gewonnen hat. Die SGL verlor zu Hause unglücklich 20:21 gegen die TGS Pforzheim. red