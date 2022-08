Liepolt coacht Mannheim

Volleyball. Die Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim DJK/MVC haben einen neuen Trainer. In der neuen Saison wird Peter Liepolt die erste Damenmannschaft betreuen. Der 65-Jährige war lange Jahre Trainer der Damen der TSV Auerbach und mit diesen ebenfalls in der Regionalliga am Start. Er war sechs Jahre Leiter der hessischen Lehrkommission und ist jetzt im Lehrausschuss des nordbadischen Volleyball-Verbandes engagiert. Liepolt betreute auch schon die Drittligisten TG Wiesloch und Eintracht Frankfurt. Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein wird es für Liepolt in Regionalliga nicht geben: Die Mannheimerinnen spielen in der Süd-, die TSV Auerbach in der Südwest-Gruppe (Saisonauftakt ist am 17. September mit dem Auswärtsspiel beim TV Lebach). sd/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1