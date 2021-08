Lieberknecht: Lilien werden „gestärkt zurückkommen“

Darmstadt. Nach dem Zweitliga-Fehlstart ist der SV Darmstadt 98 im Pokal schon ordentlich unter Zugzwang. Die beiden Niederlagen gegen Jahn Regensburg (0:2) und am Freitagabend beim Karlsruher SC (0:3/wir berichteten) bedeuten für das Team des neuen Trainers Torsten Lieberknecht eine trostlose Zwischenbilanz: null Tore, null Punkte und nur wenig Hoffnung auf schnelle Besserung. Lieberknecht, dessen Team rund um den Saisonstart massiv von Corona-Infektionen und Quarantänemaßnahmen gebeutelt wurde, verteidigte seine Spieler nach der Schlappe beim KSC trotzdem.

„Ich habe den allerhöchsten Respekt vor meiner Mannschaft und jedem einzelnen Spieler. Wenn wir diese harte Prüfung durch- und überstehen, werden wir im Laufe der Saison gestärkt zurückkommen“, sagte Lieberknecht am Freitagabend, als ihm sieben positiv auf das Coronavirus getestete und zwei weitere verletzte Spieler fehlten.

Kapitän Fabian Holland erklärte nach dem Duell, bei dem KSC-Torjäger Philipp Hofmann (9. und 79.) und Kyoung-Rok Choi (76.) trafen: „Wir wussten natürlich, dass es aufgrund unserer Situation hier in Karlsruhe sehr schwierig werden wird. Wir wollten aber von vornherein keine Ausreden finden.“ Die Profis auf dem Feld „haben sich das zu einhundert Prozent verdient und waren in der Lage, Karlsruhe zu schlagen“.

Der KSC setzte Darmstadt vor 9750 Zuschauern im Wildpark schon früh unter Druck, verpasste nach dem 1:0 aber besonders beim Lattentreffer von Hofmann (26.) und einem Kopfball von Dominik Kother (31.) ein mögliches 2:0. Die Lilien konterten gelegentlich, blieben offensiv aber harmlos. Das änderte sich nach der Pause, als Karlsruhe dem Gegner zu viel Raum ließ und defensiv fahrlässig agierte. Torwart Marius Gersbeck rettete vor dem freistehenden Darmstädter Stürmer Phillip Tietz (50.). Erst nach einer guten Stunde trat der KSC wieder konzentrierter auf und sicherte mit späten Toren die drei Punkte.

Am Freitag (20.45 Uhr) gastieren die Lilien in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Drittliga-Favorit TSV 1860 München. In der Favoritenrolle wird Darmstadt das Pokalduell bei den eine Klasse tiefer spielenden Münchner Löwen wohl nicht bestreiten. „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir den Kopf oben behalten und trotzdem mit breiter Brust auftreten. Dann werden wir auch Spiele gewinnen“, sagte Matthias Bader. dpa