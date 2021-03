Leutershausen. Die Entscheidung der SG Leutershausen über das weitere Vorgehen in der laufenden Saison ist gefallen. Nachdem beschlossen worden war, dass der Spielbetrieb in der 3. Handball-Liga nicht fortgesetzt wird, gab es mehrere Möglichkeiten. Zur Wahl standen unter anderem die Teilnahme an einer Freundschaftsspiel-Runde, einer Aufstiegsrunde und die Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal. Die Verantwortlichen und die Mannschaft haben gemeinsam entschieden, dass die SG Leutershausen an der Qualifikationsrunde für den DHB-Pokal teilnehmen wird. Diese ist im April geplant.

„Vorausgesetzt wir qualifizieren uns für den DHB-Pokal, ist es natürlich ein toller Test vor Rundenbeginn mit einem attraktiven Gegner. Das ist unser Ziel“, sagt Sportchef Mark Wetzel. „Das Feedback der Mannschaft war eindeutig: Sie wollen unter Wettkampfbedingungen spielen. Diese Chance nutzen wir nun, um die Übergangszeit vor der Sommerpause zu überbrücken.“

Das sieht SGL-Gesellschafter Uli Roth ähnlich. „Wir müssen uns den Gegebenheiten der Pandemie und den ständigen Änderungen anpassen. Aber wenn wir nochmals spielen sollen und wollen, dann darf es nicht um die goldene Ananas gehen. Deshalb ist der Pokalwettbewerb für uns die beste Lösung“, so Roth.“ red