Gut eine Woche vor dem Start in die Bundesliga-Saison steht für die HSG Bensheim/Auerbach der letzte Test der Vorbereitung an. Heute Abend treten die Flames beim Zweitligisten 1. FSV Mainz 05 an. „Der Gegner ist gut, die Anreise nicht weit“, blickt Heike Ahlgrimm auf das Match.

Die Partie bietet für die HSG-Handballerinnen nochmal die Gelegenheit, die einstudierten Inhalte in die Praxis

...