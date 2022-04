Letzte Chance für TSV Reichenbach

Bergstraße. Es ist wohl die letzte Chance für die A-Liga-Fußballer des TSV Reichenbach, noch ins Rennen um den zweiten (Aufstiegsrelegations-)Platz eingreifen zu können: Am morgigen Samstag (16.30 Uhr) empfängt der Tabellenvierte den Dritten FC Ober-Abtsteinach. „Es ist ein echtes Endspiel für uns“, unterstreicht TSV-Spielertrainer Christian Bauer die Bedeutung der Partie.

Um die Position hinter dem souveränen Primus SV Lörzenbach (53 Punkte) herrscht ein Dreikampf zwischen dem FV Biblis (42), Ober-Abtsteinach (39) und Reichenbach (34). Der Club aus dem Lautertal hat eine Begegnung weniger absolviert als die Mitbewerber, könnte demnach mit einem Dreier gegen den FCO sowie einem Erfolg im Nachholspiel gegen Fehlheim II am Mittwoch (4.) im Klassement vorbeiziehen am Konkurrenten aus dem Überwald.

In der bisherigen Saisonbilanz fehlt den Reichenbachern ein Sieg gegen ein anderes Top-Team. Gegen Lörzenbach und Biblis sind jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage notiert, der Vergleich in der Hinserie gegen Ober-Abtsteinach endete 2:2. „Wir müssen endlich ein Spitzenspiel gewinnen“, fordert Bauer. Während es für den TSV das finale Match gegen einen unmittelbaren Kontrahenten von oben ist, stehen die drei anderen Vereine sich jeweils noch in direkten Duellen gegenüber, knöpfen sich mithin die Punkte untereinander ab. Davon könnte Reichenbach, einen Erfolg gegen den FCO vorausgesetzt, profitieren. „Aber nur wenn wir uns keinen Ausrutscher mehr erlauben“, so Bauer.

Ober-Abtsteinach kommt mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge ins Lautertal. Christian Bauer sieht die Rivalen ähnlich aufgestellt. „Beide Mannschaften sind sehr kompakt und haben zudem sehr gute Individualisten, die ein Spiel entscheiden können.“ Mit einem großen Abtasten rechnet der TSV-Coach nicht. „Wir müssen gewinnen, entsprechend werden wir auftreten.“

Fragezeichen stehen beim TSV hinter dem Einsatz von Christopher Werske und Spielertrainer Bauer (beide angeschlagen). Fehlen wird der verletzte Marco Altetiemann.

SVW-Spiel in Fehlheim verlegt

Die für diesen Spieltag angesetzte Partie zwischen VfR Fehlheim II und SV Winterkasten ist auf Antrag des SVW, dem der VfR zugestimmt hat, auf den 25. Mai verlegt worden. Winterkasten beklagt einige corona- und verletzungsbedingter Ausfälle. eh

