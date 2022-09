Der Auerbacher Louis Leidert gehört zum Kader der Junioren des BDR für die Rad-WM, die vom 18. bis 25. September im australischen Wollongong ausgetragen wird. Mit seinen diesjährigen Erfolgen stand bereits im Juli seine Nominierung für das Rundstreckenrennen in Australien fest: unter anderem hatte der 17-Jährige einen dritten Platz in der Schlussetappe und einen zehnten Platz in der

...