Der Kampf gegen die mögliche, aber unsichere Abstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A geht am Sonntag ab 15.30 Uhr in die finale Runde. Im Lostopf sind SV Winterkasten (27 Punkte), SG Nordheim/Wattenheim (26) und ISC Fürth (25). Die Fürther nehmen vor dem letzten Spieltag der Saison den unangenehmen 13. Rang ein. Während NoWa (beim TSV Reichenbach) und der ISC (bei der TG Trösel) auswärts

